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Беспорядки в Никарагуа унесли жизни еще пяти человек
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Беспорядки в Никарагуа унесли жизни еще пяти человек 

Российская Газета 1 час назад
В столице Никарагуа Манагуа пять человек стали жертвами конфликта полиции и сторонников правительства. В том числе погиб маленький ребенок — в него попала пуля.
Еще 15 человек получили ранения, передает РИА Новости. Инцидент произошел в районе национального автономного университета Никарагуа. Сотрудники полиции намеревались разобрать возведенные местными жителями баррикады.
В Никарагуа проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Всего погибли 217 человек.
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