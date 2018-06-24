Ливень принес столице почти пятую часть нормы осадков

Ливень, местами с градом, принес Москве почти пятую часть месячной нормы осадков 23 июня, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

На базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали выпадение 13 миллиметров осадков при июньской норме 75 миллиметров. Преимущественно ливни шли на западе и севере города, на большой части Москвы осадков не было вообще.

На воскресенье в столице продлили желтый уровень опасности. 24 июня в Москве прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В ГУ МЧС по городу предупредили о дожде с градом.

В непогоду не рекомендуется прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и под деревьями. Не стоит также приближаться к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.