Электроснабжение в Барнауле продолжают восстанавливать

Сильный ветер и гроза оставили без электричества 85 тысяч человек. К часу ночи количество людей, оставшихся без электричества, сократилось до 15 тысяч. В несколько больниц были завезены передвижные дизель-генераторы.

Последствия урагана продолжают ликвидировать: поваленные деревья пилят и вывозят, восстанавливают движение электротранспорта, специалисты работают в многоквартирных домах, откуда ветром снесло крыши.