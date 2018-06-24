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Электроснабжение в Барнауле продолжают восстанавливать
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Электроснабжение в Барнауле продолжают восстанавливать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Электроснабжение в городе Барнауле Алтайского края, нарушенное штормом 23 июня, продолжают восстанавливать. На время ремонта потребители запитываются по резервным схемам.
Сильный ветер и гроза оставили без электричества 85 тысяч человек. К часу ночи количество людей, оставшихся без электричества, сократилось до 15 тысяч. В несколько больниц были завезены передвижные дизель-генераторы.
Последствия урагана продолжают ликвидировать: поваленные деревья пилят и вывозят, восстанавливают движение электротранспорта, специалисты работают в многоквартирных домах, откуда ветром снесло крыши.
Шторм и гроза нанесли немалый ущерб: упал строительный кран и погиб крановщик; 15 человек получили ушибы; шесть госпитализировано; на Оби катер не смог пришвартоваться к причалу и пришлось эвакуировать более ста человек, сообщает ТАСС.
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