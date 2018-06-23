15 тысяч жителей Барнаула все еще остаются без электроснабжения

Ураган, пронесшийся над Барнаулом , лишил электроснабжения около 85 тысяч жителей — было обесточено 9 подстанций, повреждены ЛЭП. В настоящее время основная часть восстановительных работ выполнена, однако без электроснабжения все еще остаются 15 тысяч потребителей. Две подстанции — «Восточная» и «БМК» — все еще не работают, уточняет ТАСС Ранее сообщалось, что ураган выбивал окна в домах, валил деревья, повреждал кровли. Жертвой стихии стал один человек — оператор крана, упавшего на проезжую часть и загс. На Оби разыгрался шторм, в который попал прогулочный корабль «Барракуда». Есть пострадавшие.