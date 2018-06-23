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15 тысяч жителей Барнаула все еще остаются без электроснабжения
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15 тысяч жителей Барнаула все еще остаются без электроснабжения 

Вести.Ru 43 минуты назад
Ураган, пронесшийся над Барнаулом, лишил электроснабжения около 85 тысяч жителей — было обесточено 9 подстанций, повреждены ЛЭП. В настоящее время основная часть восстановительных работ выполнена, однако без электроснабжения все еще остаются 15 тысяч потребителей. Две подстанции — «Восточная» и «БМК» — все еще не работают, уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось, что ураган выбивал окна в домах, валил деревья, повреждал кровли. Жертвой стихии стал один человек — оператор крана, упавшего на проезжую часть и загс.
На Оби разыгрался шторм, в который попал прогулочный корабль «Барракуда». Есть пострадавшие.
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