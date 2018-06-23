«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле

Для питания использовали резервные схемы. За 19 минут электричество удалось вернуть в дома 50 тысяч человек. Всего пострадали около 85 тысяч жителей города.

Работники продолжают восстанавливать линию электропередач, которую повредил шторм. Кроме того, «Россети» оказывают помощь некоторым учреждениям. К примеру, по просьбе барнаульской городской больницы от резервного источника запитали приемный покой клиники.

Ранее сообщалось, что Барнаул из-за ураганного ветра практически полностью остался без электроснабжения и частично без воды. Из-за урагана оказались повреждены десятки машин, также были повалены деревья, заборы и рекламные щиты. Жители выкладывали видео шторма и грозы в интернет.