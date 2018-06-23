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«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле
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«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Энергетики группы компаний «Россети» полностью восстановили электроснабжение в Барнауле, оставшемся без света из-за урагана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Для питания использовали резервные схемы. За 19 минут электричество удалось вернуть в дома 50 тысяч человек. Всего пострадали около 85 тысяч жителей города.
Работники продолжают восстанавливать линию электропередач, которую повредил шторм. Кроме того, «Россети» оказывают помощь некоторым учреждениям. К примеру, по просьбе барнаульской городской больницы от резервного источника запитали приемный покой клиники.
Ранее сообщалось, что Барнаул из-за ураганного ветра практически полностью остался без электроснабжения и частично без воды. Из-за урагана оказались повреждены десятки машин, также были повалены деревья, заборы и рекламные щиты. Жители выкладывали видео шторма и грозы в интернет.
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