Свыше 40 тыс. человек терпят бедствие из-за сильных дождей в ГЧАР, два человека погибли

Наньнин, 23 июня / Синьхуа / — В ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР, Южный Китай/ корр. Синьхуа сегодня вечером выяснил, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 уездах /районах/, административно подчиненных 3 городам ГЧАР, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.

Согласно статистике на 22:00 сегодняшнего дня, нынешним бедствием охвачены 40,3 тыс. человек, экстренной эвакуации и размещению подверглись 1127 человек, в экстренной помощи нуждаются 540 человек, два человека погибли. Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах. —0—