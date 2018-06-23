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Свыше 40 тыс. человек терпят бедствие из-за сильных дождей в ГЧАР, два человека погибли
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Свыше 40 тыс. человек терпят бедствие из-за сильных дождей в ГЧАР, два человека погибли 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Наньнин, 23 июня /Синьхуа/ — В ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР, Южный Китай/ корр. Синьхуа сегодня вечером выяснил, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 уездах /районах/, административно подчиненных 3 городам ГЧАР, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.
Согласно статистике на 22:00 сегодняшнего дня, нынешним бедствием охвачены 40,3 тыс. человек, экстренной эвакуации и размещению подверглись 1127 человек, в экстренной помощи нуждаются 540 человек, два человека погибли. Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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