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Теплоход со 158 пассажирами попал в шторм в Барнауле
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Шторм чуть не опрокинул пассажирский теплоход в Барнауле 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Барнаул захватили стихийные бедствия. Теплоход «Барракуда» сел на мель в реке Обь во время урагана 23 июня. Об этом сообщила группа «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». На берегу спасатели и кареты скорой помощи вытащили 158 пассажиров.
Очевидцы рассказали, что несколько человек пострадали — волной разбило стекло и пассажиры получили порезы. «Все начали кричать, ругаться, бегать, падать. Дождь, ветер, люди, жилеты-все было вперемешку. Я вспомнил, что на моем телефоне есть функция геолокации, сказал об этом помощнику капитана, который впоследствии пустил нас к самому капитану, которому я показал где мы находимся (фото). Нас примкнуло к берегу. Мы были у Зеленого клина», — сказал один из очевидцев.
Также местные жители сообщили в соцсетях, что трасса Барнаул — Новоалтайск завалена деревьями. Пострадали три машины, в данный момент ведутся работы по расчистке дорог. Движение затруднено.
Также стихия коснулась территории у городского ЗАГСа. На проспекте Ленина упал строительный кран. По данным «Интерфакса», крановщик погиб.
Вечером 22 июня в городе Барабинск Новосибирской области около поднялся ураган, сопровождавшийся проливным дождем и грозой. Порыв ветра снес кровлю у склада-магазина и обрушил ее сразу на пять автомобилей.
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