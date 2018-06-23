Теплоход со 158 пассажирами попал в шторм в Барнауле

Шторм чуть не опрокинул пассажирский теплоход в Барнауле

Барнаул захватили стихийные бедствия. Теплоход «Барракуда» сел на мель в реке Обь во время урагана 23 июня. Об этом сообщила группа «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». На берегу спасатели и кареты скорой помощи вытащили 158 пассажиров.

Очевидцы рассказали, что несколько человек пострадали — волной разбило стекло и пассажиры получили порезы. «Все начали кричать, ругаться, бегать, падать. Дождь, ветер, люди, жилеты-все было вперемешку. Я вспомнил, что на моем телефоне есть функция геолокации, сказал об этом помощнику капитана, который впоследствии пустил нас к самому капитану, которому я показал где мы находимся (фото). Нас примкнуло к берегу. Мы были у Зеленого клина», — сказал один из очевидцев.

Также местные жители сообщили в соцсетях, что трасса Барнаул — Новоалтайск завалена деревьями. Пострадали три машины, в данный момент ведутся работы по расчистке дорог. Движение затруднено.

Также стихия коснулась территории у городского ЗАГСа. На проспекте Ленина упал строительный кран. По данным «Интерфакса», крановщик погиб.