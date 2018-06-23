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Крупный российский город остался без света
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Крупный российский город остался без света 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Барнаул из-за ураганного ветра практически полностью остался без электроснабжения и частично без воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в городе.
Мощный шторм начался после 21:00 по местному времени (17:00 по московскому). «Через несколько минут в центральной части города отключилось электричество, также нет света в районах Осипенко, Булыгино, в новостройках на Балтийской и в других районах», — рассказали очевидцы.
Из-за урагана оказались повреждены десятки машин, также были повалены деревья, заборы и рекламные щиты. Помимо этого, как передает Интерфакс, от строительного крана отвалилась стрела и упала на линии электропередачи и легковой автомобиль, в результате погиб крановщик.
До начала шторма в городе стояла 38-градусная жара.
Население Барнаула составляет более 630 тысяч человек.
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