На севере Москвы из-за ветра упало более 10 деревьев

Более десяти деревьев упали в результате сильного ветра на севере Москвы , передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

"При порывах ветра повалены более десяти деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — сказал он.

По его словам, сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах Москвы. Ограничено движение автотранспорта по трем улицам.

Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня.