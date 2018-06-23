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На севере Москвы из-за ветра упало более 10 деревьев
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На севере Москвы из-за ветра упало более 10 деревьев 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Более десяти деревьев упали в результате сильного ветра на севере Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.
"При порывах ветра повалены более десяти деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — сказал он.
По его словам, сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах Москвы. Ограничено движение автотранспорта по трем улицам.
Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня.
В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.
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