В Барнауле устраняют последствия урагана, который прошел 23 июня

Последствия урагана, который принес многочисленных разрушения в Барнауле и его пригороде, устраняют городские службы.

По распоряжению мэра города Сергея Дугина в Центральном районе введен режим ЧС из-за значительного ущерба. До сих пор света и воды нет в Затоне, Мохнатушке, Пригородном, а также поселке Цветы Алтая . Частично электроснабжение отсутствует в Спутнике, Лебяжье, в районе Солнечной поляны и Змеиногорского тракта. Восстановить его планируют частично во второй половине дня 24 июня.

Жителям поселка Южный, нагорной части, а также центра города — от ул. Папанинцев до Старого базара — начали подвозить воду. Дело в том, что ливневые воды затопили насосную станцию. Сейчас рабочие устраняют аварию. Между тем воду не отключили в медучреждениях нагорной части города.

Люди, которые находились в садоводствах во время урагана, сообщают о многочисленных разрушениях: десятки деревьев повалены, повреждены крыши, заборы. Из-за ЧП свет обещают восстановить только через несколько дней. Из магазина вывозят скоропортящую продукцию.

Сообщения о многочисленных поваленных деревьях поступают и из города. Так, всего было зафиксировано 92 случая только в Центральном районе. На данный момент улицы очищены от веток, движение восстановлено. Но водителей просят быть внимательными, поскольку в городе не работают 14 светофоров.

Ветер срывал крыши, ломал металлические конструкции, снес башенный кран, вырывал деревья с корнем.