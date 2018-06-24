Ещё
В Барнауле устраняют последствия урагана, который прошел 23 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле устраняют последствия урагана, который прошел 23 июня 

АиФ — Алтай 21 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Последствия урагана, который принес многочисленных разрушения в Барнауле и его пригороде, устраняют городские службы.
По распоряжению мэра города Сергея Дугина в Центральном районе введен режим ЧС из-за значительного ущерба. До сих пор света и воды нет в Затоне, Мохнатушке, Пригородном, а также поселке Цветы Алтая. Частично электроснабжение отсутствует в Спутнике, Лебяжье, в районе Солнечной поляны и Змеиногорского тракта. Восстановить его планируют частично во второй половине дня 24 июня.
Жителям поселка Южный, нагорной части, а также центра города — от ул. Папанинцев до Старого базара — начали подвозить воду. Дело в том, что ливневые воды затопили насосную станцию. Сейчас рабочие устраняют аварию. Между тем воду не отключили в медучреждениях нагорной части города.
Люди, которые находились в садоводствах во время урагана, сообщают о многочисленных разрушениях: десятки деревьев повалены, повреждены крыши, заборы. Из-за ЧП свет обещают восстановить только через несколько дней. Из магазина вывозят скоропортящую продукцию.
Сообщения о многочисленных поваленных деревьях поступают и из города. Так, всего было зафиксировано 92 случая только в Центральном районе. На данный момент улицы очищены от веток, движение восстановлено. Но водителей просят быть внимательными, поскольку в городе не работают 14 светофоров.
Ветер срывал крыши, ломал металлические конструкции, снес башенный кран, вырывал деревья с корнем.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле прогулочный теплоход с людьми попал в шторм на Оби В Барнауле без вести пропала 8-летняя девочка Несколько районов Барнаула остались без света из-за грозы и сильного ветра
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные массово бегут из ВСУ195
«Нафтогаз» неудачно пошутил над «Газпромом»14
Россия ответила на «кражу названия» у Украины223
Хозяйка ресторана объяснила инцидент с Сандерс7
В Раде предрекли социальный взрыв на Украине16
Видео
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение