В Барнауле устраняют последствия сильнейшего урагана 

Десятки деревьев повалены, повреждены крыши домов, обесточены несколько районов, не работают светофоры — Барнаул приходит в себя после сильнейшего урагана. Непогода обрушилась на город накануне, пишет РИА Новости. Порывом ветра снесло башенный кран, человек, который находился в кабине, погиб. Плавучее кафе сильной волной на реке Обь отбросило на опору автомобильного моста, травмы получили 15 человек. Сильнее всего пострадал Центральный район Барнаула, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Восстановить энергоснабжение аварийные службы обещают только через 2 дня.