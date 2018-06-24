Алтай во власти сильного урагана: как устраняют последствия стихии

БАРНАУЛ , 24 июн — РИА Новости . Спасатели, энергетики и дорожные службы устраняют последствия урагана в трех городах и пяти сельских районах Алтайского края , наибольший удар пришелся на Центральный район Барнаула, где в результате действия стихии зафиксировано падение строительного крана, проводилась эвакуация пассажиров прогулочного катера на реке Обь и десятки тысяч жителей остались без света и воды.

Аномалия в Барнауле

Жуткий ураган, гроза, молния, град размером с черешню и сильнейший ветер накрыли Барнаул накануне вечером. По словам специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, произошло узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, штормовой прогноз со шквалистым ветром, грозовыми явлениями и дождевыми осадками прогнозировался в период жаркой погоды и был доведен до глав муниципальных образований, всех структур, ведомств и населения.

"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб, проведены экстренные заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падениях слабо закрепленных конструкций, деревьев. Принимаются все меры по восстановлению работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию помощи населению", — сказал Лисин.

Последствия

Очевидцы и свидетели урагана сообщают, что из-за урагана в поселке Сибирская долина многие дома остались без крыши. При этом ветер местами не только снес настил, но и сами конструкции крыш.

В Барнауле на пересечении Социалистического проспекта и улицы Партизанской жилой многоквартирный дом был «атакован» строительным мусором, который ветер сносил с верхних этажей бизнес-центра, возводящегося по соседству. Также горожане сообщают, что на перекрестке улица Чернышевского — Трудовой переулок лежат деревья. Они перегородили проезд. На дороге к горно-лыжному комплексу «Авальман» и к элитному коттеджному поселку на Змеиногорском тракте сильный ветер повалил множество деревьев, некоторые из них повредили расположенные вблизи заборы.

"Десятки сосен лежат, одно дерево вывернуло, оголены провода. Из-за бури были порваны подъемники на «Авальмане», — сообщают свидетели.

В Барнауле всего было повалено почти 90 деревьев.

Главный проспект Ленина был перекрыт из-за падения строительного крана, в результате которого погиб машинист, повреждено здание краевого Дворца бракосочетаний.

Еще один инцидент произошел на Речном вокзале Барнаула, где плавучее кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи-площадки, принадлежащее ООО «Барнаульский речной флот», выполняло прогулочный рейс из Барнаульского речного порта вверх по течению Оби. Вследствие резко ухудшившихся погодных условий со шквалистым ветром и возникшего шторма произошло расцепление конструкции плавучего кафе «Барракуда», состоявшей из толкача и баржи, на которой находились 158 человек — пассажиры и обслуживающий персонал. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью на данный момент обратились девять человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

В общей сложности в результате ураганного ветра без света остались более 85 тысяч жителей Барнаула.

На реке Оби во время шквалистого ветра и шторма плавучее кафе «Барракуда» столкнулось с опорой автомобильного моста. 24 июня 2018

В настоящий момент отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая , частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. Над ликвидацией аварий работают 11 бригад Горэлектросети, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

Повтор урагана

На контроле временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко находится комплекс мер по восстановлению работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию адресной помощи населению.

Между тем синоптики не исключают, что в воскресенье вечером аномалия может повториться.

Сегодня в социальных сетях такие снимки из Барнаула Барнаул из-за ураганного ветра практически полностью остался без электроснабжения и частично без воды. Мощный шторм начался вечером, из-за него оказались повреждены десятки машин, также были повалены деревья и заборы. pic.twitter.com/iwY4vLLO9m

— Александр Ахраменко (@a_akhramenko) 23 июня 2018 г.

Так, по данным синоптиков, ожидается гроза, дождь, град, ветер до 23 метров в секунду.

Всего на ликвидации последствий стихии от территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края (РСЧС) задействовано 563 человека, 175 единиц техники, в том числе от МЧС России — 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.