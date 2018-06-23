Ещё
В белорусском городе Гродно три человека погибли при пожаре в квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В белорусском городе Гродно три человека погибли при пожаре в квартире 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 23 июня /Синьхуа/ — Три человека погибли при пожаре в квартире многоэтажники белорусского города Гродно. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.
Загорелась квартира, которая расположена на 11-м этаже высотки. Для борьбы с пламенем пожарные использовали автолестницу. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли тела трех человек. Многие жильцы покинули дом самостоятельно.
В начале июня в Следственном комитете Беларуси сообщили, что реализуемые в последние годы государственными органами профилактические мероприятия позволили в 2017 году сохранить тенденцию уменьшения количества пожаров и погибших в их результате людей. Так в прошлом году 490 человек погибли в результате пожаров, что на 56 проц ниже показателя 2010 года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату в южной части Тихого океана Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии Срочно: в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства564
Обозначен «предупредительный выстрел» РФ для США211
Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана20
Серябкина шокировала фанатов открытой грудью52
В Москве погиб иностранный болельщик35
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение