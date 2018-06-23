В белорусском городе Гродно три человека погибли при пожаре в квартире 

Минск, 23 июня /Синьхуа/ — Три человека погибли при пожаре в квартире многоэтажники белорусского города Гродно. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.
Загорелась квартира, которая расположена на 11-м этаже высотки. Для борьбы с пламенем пожарные использовали автолестницу. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли тела трех человек. Многие жильцы покинули дом самостоятельно.
В начале июня в Следственном комитете Беларуси сообщили, что реализуемые в последние годы государственными органами профилактические мероприятия позволили в 2017 году сохранить тенденцию уменьшения количества пожаров и погибших в их результате людей. Так в прошлом году 490 человек погибли в результате пожаров, что на 56 проц ниже показателя 2010 года. —0—