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В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света
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В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, из-за сильного ветра без света также остались семь социально значимых объектов.
Как отмечается, в результате урагана упало более 50 деревьев.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области более 6 тысяч человек остались без света из-за урагана.
Как отмечалось, из-за грозы и ветра с порывами до 19 м/с произошли массовые аварийные отключения на сетях «Пензаэнерго», в результате без электроснабжения остались около 38,6 тысячи человек в 146 населенных пунктах.
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