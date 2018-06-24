В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, из-за сильного ветра без света также остались семь социально значимых объектов.

Как отмечается, в результате урагана упало более 50 деревьев.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области более 6 тысяч человек остались без света из-за урагана.

Как отмечалось, из-за грозы и ветра с порывами до 19 м/с произошли массовые аварийные отключения на сетях «Пензаэнерго», в результате без электроснабжения остались около 38,6 тысячи человек в 146 населенных пунктах.