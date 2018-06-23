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В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за урагана
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В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за урагана 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов остались без света из-за урагана в Барнауле, повалены более 50 деревьев, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды, не работают светофоры, повалены деревья, заборы, рекламные щиты, упал строительный кран.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер порывами до 20 метров в секунду) частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тысяч человек, семи социально значимых объектов, произошли падения более 50 деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — сказал собеседник.
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