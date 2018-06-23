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Столичные спасатели эвакуировали мужчину с ожогами
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Столичные спасатели эвакуировали мужчину с ожогами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавший сейчас находится в больнице.
О произошедшем рассказали в в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
— Экипаж санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел на Остафьевскую улицу 9, откуда забрал мужчину с термоожогами, — сообщили сотрудники ведомства.
Пострадавшего во время перелета сопровождала медицинская бригада. Сейчас он находится в одном из медицинских учреждений столицы.
Напомним, сегодня две поисково-спасательные бригады спасли из воды двух пострадавших, один из них был сильно пьян. Инциденты произошли Северо-Западном и Южном административных округах столицы.
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