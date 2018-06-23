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Столичные спасатели вытащили из воды двух мужчин
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Столичные спасатели вытащили из воды двух мужчин 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествия произошли в Северо-Западном и Южном административных округах.
Об инциденте рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
— Сотрудники поисково— спасательной бригады станции «Кировская» на северо-западе Москвы в 16:29 заметили во время патрулирования мужчину, который пытался переплыть реку, но на это у него не хватило сил и он начал тонуть, — рассказали «ВМ» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Спасатели подняли мужчину из воды и оказали первую помощь, после чего пострадавший самостоятельно ушел домой.
Во время патрулирования в 16:20 сотрудники спасательной бригады «Борисовская» вытащили из воды мужчину в сильном алкогольном опьянении. Инцидент произошел на Борисовских прудах на юге столицы. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.
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