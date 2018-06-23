Столичные спасатели вытащили из воды двух мужчин

Происшествия произошли в Северо-Западном и Южном административных округах.

Об инциденте рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

— Сотрудники поисково— спасательной бригады станции «Кировская» на северо-западе Москвы в 16:29 заметили во время патрулирования мужчину, который пытался переплыть реку, но на это у него не хватило сил и он начал тонуть, — рассказали «ВМ» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Спасатели подняли мужчину из воды и оказали первую помощь, после чего пострадавший самостоятельно ушел домой.

Во время патрулирования в 16:20 сотрудники спасательной бригады «Борисовская» вытащили из воды мужчину в сильном алкогольном опьянении. Инцидент произошел на Борисовских прудах на юге столицы. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.