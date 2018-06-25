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После урагана в Барнауле восстановили водоснабжение
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После урагана в Барнауле восстановили водоснабжение 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Водоснабжение после шторма, прошедшего 23 июня в Барнауле (Алтайский край), восстановлено. Работы продолжаются на объектах энергетики, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.
"Затопленная ливнем насосная станция №8 восстановлена и запущена, возобновлено водоснабжение потребителей в центральной и нагорной частях Барнаула, поселке Южном. После подачи энергоснабжения на артезианский водозабор в поселке Затон восстановлено водоснабжение этого населенного пункта, но в поселке продолжают ремонтировать энергосети. В Затон сегодня направлены 12 аварийных бригад", — сообщили в ведомстве.
Еще одна точка, где ведутся работы, — поселок Цветы Алтая, там восстановить электроснабжения мешают упавшие деревья. Энергетики обратились к главе города Сергею Дугину с просьбой направить в поселок дополнительную помощь. Глава города поручил ускорить работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения поселка, увеличить количество машин, доставляющих воду гражданам. В поселке Цветы Алтая аварийные работы предполагается завершить до конца дня 25 июня.
В течение всего дня в Алтайском крае вновь ожидаются дожди, грозы, град, при грозах шквалистый ветер до 24 м/с.
Как сообщалось ранее, в Алтайском крае вечером 23 июня прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек в Барнауле, были повалены около сотни деревьев, снесены крыши на семи домах. Последствия урагана устраняют в трех городах и пяти сельских районах края. В Барнауле от порыва ветра упал строительный кран — погиб его машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера, пострадали 15 человек.
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