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Ливневые дожди и грозы ожидаются в Подмосковье до конца дня
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Ливневые дожди и грозы ожидаются в Подмосковье до конца дня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Синоптики зафиксировали грозовые очаги на территории Московской области днем в субботу, в Московском регионе возможны ливни и грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».
Во второй половине дня в Московском регионе начинают активизироваться грозы.
«Появились грозовые очаги и на экранах метеорологических локаторов в Московской области. До конца текущего дня местами в регионе будут возможны ливневые дожди и грозы очагового характера», — говорится в сообщении.
При грозах возможно усиление ветра до 11-16 метров в секунду.
В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра и высокой пожароопасности.
По прогнозам синоптиков, в Московском регионе 23, 24 и 25 июня ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, в эти дни также пройдут грозы.
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