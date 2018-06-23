Ливневые дожди и грозы ожидаются в Подмосковье до конца дня

Синоптики зафиксировали грозовые очаги на территории Московской области днем в субботу, в Московском регионе возможны ливни и грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во второй половине дня в Московском регионе начинают активизироваться грозы.

«Появились грозовые очаги и на экранах метеорологических локаторов в Московской области. До конца текущего дня местами в регионе будут возможны ливневые дожди и грозы очагового характера», — говорится в сообщении.

При грозах возможно усиление ветра до 11-16 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра и высокой пожароопасности.

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе 23, 24 и 25 июня ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, в эти дни также пройдут грозы.