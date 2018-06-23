Ещё
В Японии произошло землетрясение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на севере японской Осаки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jiji Press/ Stringer
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в северной части префектуры Осака, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной системе, принятой в Японии. Землетрясение ощущалось в 10 префектурах, уточняется в сообщении.
Угрозы цунами нет, информации о жертвах и разрушениях нет.
На севере префектуры Осака 18 июня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Максимальная сила толчков составила 6+. В результате землетрясения пять человек погибли, около 400 получили травмы. Метеорологи предупреждали о возможности сильных афтершоковых толчков.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства244
В Москве погиб иностранный болельщик27
Серябкина шокировала фанатов открытой грудью26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных428
Клинтон обвинила Россию в расизме383
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение