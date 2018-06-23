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Ливни в городе Наньнин
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Ливни в городе Наньнин 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 23 июня /Синьхуа/ — Город Наньнин, административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, в пятницу подвергся натиску ливней. Обильные осадки парализовали движение, водой было затоплено большое количество автомобилей.
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