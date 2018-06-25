Ещё
Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии с грузовиком на МКАД в районе Ромашковского леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии с грузовиком на МКАД в районе Ромашковского леса 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на МКАД в районе Ромашковского леса. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на 56-61 км МКАД, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар произошел в здании завода «Салют» на востоке столицы Семь человек пострадали в результате ДТП с участием такси в центре Москвы Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем108
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти291
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии33
Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу24
Киев направил ноту Москве109
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение