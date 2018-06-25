Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии с грузовиком на МКАД в районе Ромашковского леса

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на МКАД в районе Ромашковского леса. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на 56-61 км МКАД, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.