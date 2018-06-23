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В системе регистрации пассажиров трех аэропортов произошел сбой
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В системе регистрации пассажиров трех аэропортов произошел сбой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более трех часов ушло на устранение неполадок в системе регистрации пассажиров во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
На устранение неполадок с системе регистрации пассажиров московского хаба — аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево — ушло более трех часов. Проблемы возникли сразу у нескольких компаний, пользующихся международной программой регистрации — она-то и дала сбой.
Из-за поломки были задержаны десятки авиарейсов. В настоящее время неполадки устранены, однако сотням пассажиров все еще приходится ждать вылета.
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