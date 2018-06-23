В системе регистрации пассажиров трех аэропортов произошел сбой

Домодедово и Шереметьево. Более трех часов ушло на устранение неполадок в системе регистрации пассажиров во Внуково

На устранение неполадок с системе регистрации пассажиров московского хаба — аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево — ушло более трех часов. Проблемы возникли сразу у нескольких компаний, пользующихся международной программой регистрации — она-то и дала сбой.

Из-за поломки были задержаны десятки авиарейсов. В настоящее время неполадки устранены, однако сотням пассажиров все еще приходится ждать вылета.