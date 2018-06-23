В Башкирии загорелся автобус с пассажирами

МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что сегодня днём на трассе в Нуримановском районе в посёлке Павловка загорелся пассажирский автобус, перевозивший 35 человек.

"В автобусе «Нефаз Аврора» передвигалось 35 пассажиров, все они покинули транспортное средство, погибших и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Автобус направлялся на базу отдыха на Павловском водохранилище «Башкирская Рицца». По пути водитель заметил, что из моторного отсека повалил дым. Он остановил автобус и вывел на улицу всех пассажиров. Сразу после этого весь автобус был охвачен пламенем.

На место происшествия прибыли пожарные. Им быстро удалось потушить возгорание. Автобус сильно поврежден огнем.

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