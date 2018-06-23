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В Тюмени при заходе на посадку у самолета произошел сбой двигателя
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В Тюмени при заходе на посадку у самолета произошел сбой двигателя 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
У пассажирского самолета рейса Екатеринбург-Тюмень при заходе на посадку в аэропорту Рощино произошел сбой в работе турбовинтового двигателя. Инцидент случился в пятницу в 20.33 по московскому времени.
— В салон самолета через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. Это было кратковременным, вскоре стал поступать чистый воздух, — рассказал ТАСС представитель Росавиации.
Возгорания не произошло, отметили в ведомстве, опытный экипаж полностью контролировал ситуацию, посадил самолет и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиров, среди которых находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву, высадили штатно, по трапу, без аварийных средств. Угрозы для безопасности полетов не было.
Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.
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