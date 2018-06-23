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Срочно: Один мирный житель погиб, трое были ранены в результате взрыва на юге Афганистана
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Срочно: Один мирный житель погиб, трое были ранены в результате взрыва на юге Афганистана
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Кандагар
/
Афганистан
/, 23 июня /
Синьхуа
/ — По меньшей мере один
мирный житель погиб, еще трое получили ранения в субботу в результате взрыва в городе Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. —0—
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