Срочно: Один мирный житель погиб, трое были ранены в результате взрыва на юге Афганистана

Кандагар / Афганистан /, 23 июня / Синьхуа / — По меньшей мере один мирный житель погиб, еще трое получили ранения в субботу в результате взрыва в городе Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. —0—