США выпустят памятные монеты в честь ураганов

Агентство по охране окружающей среды США подготовило концепт памятной монеты по борьбе с природными катаклизмами в 2017 году. Экстренные службы намерены почтить память жертв и борцов со стихийными явлениями в Техасе и Пуэрто‐Рико. Есть и противники подобной инициативы, сообщил телеканал CNN

Наградные монеты предложили изготовить в 3D. На одной стороне будет изображена символика агентства, а на другой — спасатели, участвовавшие в борьбе с ураганами («Харви», «Ирма», «Мария») и лесными пожарами.

На монете также отчеканят слова: «Защищая здоровье людей и окружающую среду по всей Америке». Порядка 1,750 монет в коробках будут готовы уже к концу июня.

Пробные монеты считаются коллекционными. Раньше ими награждали только в армии США, но в последнее время спрос на них повысился и в гражданских структурах.

Против выпуска этих монет выступают некоторые общественные организации. Они критикуют действия экстренных служб в период чрезвычайных происшествий.