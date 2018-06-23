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США выпустят памятные монеты в честь ураганов
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США выпустят памятные монеты в честь ураганов 

360tv.ru 1 час назад
Агентство по охране окружающей среды США подготовило концепт памятной монеты по борьбе с природными катаклизмами в 2017 году. Экстренные службы намерены почтить память жертв и борцов со стихийными явлениями в Техасе и Пуэрто‐Рико. Есть и противники подобной инициативы, сообщил телеканал CNN.
Наградные монеты предложили изготовить в 3D. На одной стороне будет изображена символика агентства, а на другой — спасатели, участвовавшие в борьбе с ураганами («Харви», «Ирма», «Мария») и лесными пожарами.
На монете также отчеканят слова: «Защищая здоровье людей и окружающую среду по всей Америке». Порядка 1,750 монет в коробках будут готовы уже к концу июня.
Пробные монеты считаются коллекционными. Раньше ими награждали только в армии США, но в последнее время спрос на них повысился и в гражданских структурах.
Против выпуска этих монет выступают некоторые общественные организации. Они критикуют действия экстренных служб в период чрезвычайных происшествий.
Ранее ураган в новосибирском Барабинске накрыл сорванной крышей пять автомобилей. Стихия также повалила деревья. Кроме того, жители временно лишились электроснабжения и интернета.
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