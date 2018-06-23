Обещанный ливень затопил торговый центр в Москве. Видео

Ливень, сопровождающийся градом, прошел в некоторых районах столицы. Осадки были такими сильными, что торговый центр «Парк» на улице Тимирязевская в Москве затопило. Кадры наводнения оказались в распоряжении «360».

Последствиями стихии пользователи начали делиться в соцсетях.

О том, что 30-градусную субботнюю жару в столице после полудня освежат грозы и кратковременные дожди, синоптики предупреждали с середины недели. В воскресенье днем станет попрохладнее — 25-27 градусов. Но вероятность грозовых дождей сохранится.

Жара покинет московский регион в понедельник, 25 июня. В столице и области заметно похолодает, и к середине дня температура составит 20-22 градуса.