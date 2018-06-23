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Молния: По меньшей мере 83 человека получили ранения в результате взрыва в столице Эфиопии, погибших нет — СМИ
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Молния: По меньшей мере 83 человека получили ранения в результате взрыва в столице Эфиопии, погибших нет — СМИ 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Эфиопии, погибших нет — СМИ
ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату в южной части Тихого океана Срочно: в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Вулканический остров Рангитото в Новой Зеландии
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