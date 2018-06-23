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В аэропорту «Домодедово» возобновлена регистрация пассажиров
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В аэропорту «Домодедово» возобновлена регистрация пассажиров 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пресс-служба Московского аэропорта «Домодедово» выступила с обращением в связи со сбоем в системе регистрации пассажиров. Отмечается, что на данный момент все неполадки устранены.
"На данный момент регистрация пассажиров возобновлена. Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен", — отмечается в сообщении.
В аэропорту «Домодедово» в субботу утром задерживался вылет рейсов из-за произошедшего технического сбоя. Сотрудники терминала не могли регистрировать пассажиров. Вылет некоторых рейсов был задержан более чем на час.
Коллапс в «Домодедово». Из-за сбоя задержится вылет самолетов // Домодедово: «Аэропорт работает, задержка рейсов только у компании S7»
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