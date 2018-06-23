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Один человек погиб при крушении самолета в Воронежской области
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Один человек погиб при крушении самолета в Воронежской области 

Ридус 44 минуты назад
Самолёт Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Воронежской области. Самолет сельхозавиации опрыскивал поля удобрениями, передает ФАН.
Воздушное судно рухнуло на территории Красноселовского сельского поселения Петропавловского района. Пилот, Игорь Д. Он рухнул на территории Красноселовского сельского поселения. По информации Федерального агентства новостей, самолет опрыскивал поля удобрениями. Почему произошло крушение, пока неизвестно. Пилот, 50-летний Игорь Д. 1968 года рождения, погиб.
Причины трагедии выясняются. На земле нет жертв и разрушений.
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