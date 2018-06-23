Смертельный прыжок со скалы: на Южном берегу Крыма утонул мужчина

Информация о происшествии поступила в чрезвычайное ведомство накануне в 18.15.

"По прибытию на место происшествия сотрудником ГИМС при помощи водолазного снаряжения из воды было извлечено на берег тело мужчины. Погибший: 1985 года рождения. На месте работала следственно-оперативная группа, причина гибели устанавливается", — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, за прошедшие сутки произошли еще два происшествия на воде.

Так, в Ялте мужчину унесло на матрасе на 300 метров от берега, а под Феодосией два человека не смогли самостоятельно выплыть — их начало уносить в море в сторону Тихой бухты. Спасателям удалось вовремя оказать помощь пострадавшим и спасти их.