Смертельный прыжок со скалы: на Южном берегу Крыма утонул мужчина 

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. В курортном поселке Симеиз на Южном берегу Крыму мужчина прыгнул со скалы «Дива» в море и не смог выплыть. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС.
Информация о происшествии поступила в чрезвычайное ведомство накануне в 18.15.
"По прибытию на место происшествия сотрудником ГИМС при помощи водолазного снаряжения из воды было извлечено на берег тело мужчины. Погибший: 1985 года рождения. На месте работала следственно-оперативная группа, причина гибели устанавливается", — отметили в ГУ МЧС России по РК.
Кроме того, за прошедшие сутки произошли еще два происшествия на воде.
Так, в Ялте мужчину унесло на матрасе на 300 метров от берега, а под Феодосией два человека не смогли самостоятельно выплыть — их начало уносить в море в сторону Тихой бухты. Спасателям удалось вовремя оказать помощь пострадавшим и спасти их.