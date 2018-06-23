Спасатели предупредили об аномальной жаре в Красноярском крае 24 июня

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России

С 24 по 28 июня в центральных и южных районах края, а также в Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе ожидается аномально жаркая погода. В связи с этим в воскресенье в Эвенкийском муниципальном районе сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Жара прогнозируется и в Красноярске

22 июня в Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.