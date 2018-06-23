В Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера

Эфиопии произошел взрыв во время митинга, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом в твиттере сообщил Reporter.

Отмечается, что мероприятие проходило в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

"Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", — говорится в посте.

По данным Reuters, Абий Ахмед сообщил, что в результате взрыва несколько человек погибли.