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В Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера
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В Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Эфиопии произошел взрыв во время митинга, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом в твиттере сообщил Reporter.
Отмечается, что мероприятие проходило в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.
"Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", — говорится в посте.
По данным Reuters, Абий Ахмед сообщил, что в результате взрыва несколько человек погибли.
Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек.
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