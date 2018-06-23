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При взрыве на митинге в Эфиопии пострадали более 80 человек
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При взрыве на митинге в Эфиопии пострадали более 80 человек 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Эфиопские власти уточнили данные о пострадавших в результате взрыва на митинге в Аддис-Абебе, передает Reuters.
По имеющимся данным, из-за взрыва во время митинга в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда пострадали по меньшей мере 83 человека, погибших нет.
"В результате атаки в эфиопской столице ранены 83 человека, однако никто не погиб, хотя ранее сообщалось другое", — заявил генсек правительства Фитсума Арега.
Уточняется, что речь идет об атаке гранатой, которая якобы была брошена в трибуну. На ней выступал Абия Ахмед.
Ранее сообщалось, что в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера.
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