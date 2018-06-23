Пожар произошел в здании авиазавода «Салют»

Сведений о пострадавших не поступало.

В здании, которое расположено на территории авиационного завода «Салют» в районе Соколиная гора на востоке Москвы , произошло возгорание.

— В 9:04 поступила заявка о возгорании на территории завода «Салют». Через 2 минуты, в 9:06, подразделения МЧС уже были на месте. Происходило горение на площади около 10 квадратных метров, — рассказал «ВМ» Сергей Власов , специалист по работе со СМИ ЦУКС ГУ МЧС России по Москве.

Он уточнил, что пожар потушили в 09:20. Его площадь составила 10 квадратных метров. Сергей Власов добавил, что сведений о пострадавших не поступало.