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Пожар произошел в здании авиазавода «Салют»
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Пожар произошел в здании авиазавода «Салют» 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Сведений о пострадавших не поступало.
В здании, которое расположено на территории авиационного завода «Салют» в районе Соколиная гора на востоке Москвы, произошло возгорание.
— В 9:04 поступила заявка о возгорании на территории завода «Салют». Через 2 минуты, в 9:06, подразделения МЧС уже были на месте. Происходило горение на площади около 10 квадратных метров, — рассказал «ВМ» Сергей Власов, специалист по работе со СМИ ЦУКС ГУ МЧС России по Москве.
Он уточнил, что пожар потушили в 09:20. Его площадь составила 10 квадратных метров. Сергей Власов добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
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