Пожар произошел в здании завода «Салют» на востоке столицы 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«На территории завода «Салют», который расположен по адресу: проспект Буденного, д. 16, корп. 2, произошло возгорание в производственном здании, где на первом этаже располагается термический цех. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м, в здании сохраняется плотное задымление», — сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС Агентству «Москва» сообщили, что ведомству поступала заявка о возгорании на востоке столицы. «В 9:04 поступила заявка о пожаре в здании на проспекте Буденного. Пожарные подразделения прибыли на место через две минуты, а спустя 14 минут, в 9:20, возгорание было оперативно ликвидировано на площади 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе.