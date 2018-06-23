Пожар произошел в здании завода «Салют» на востоке столицы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«На территории завода «Салют», который расположен по адресу: проспект Буденного, д. 16, корп. 2, произошло возгорание в производственном здании, где на первом этаже располагается термический цех. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м, в здании сохраняется плотное задымление», — сказал собеседник агентства.