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В Ярославле устроят массовую эвакуацию
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В Ярославле устроят массовую эвакуацию 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
По мнению спасателей, выводить людей из «Фараона» не просто
Ярославские спасатели устроят день пожарной безопасности. 26 июня сотрудники МЧС проведут практические тренировки с эвакуацией людей по всей области. Особое внимание уделят тем объектам, где бывает много детей.
— Начнётся единый день пожарной безопасности в 10:30, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пройдёт тренировка по тушению условного пожара и эвакуации в торговом центре «Фараон».
Начать решили с этого торгового центра не случайно. По словам спасателей, здание «Фараона» не простое для эвакуации посетителей и персонала.
В МЧС проводят проверку по поводу недавнего возгорания в торговом центре «Аура». К тому, как прошла эвакуация, у спасателей есть вопросы. Через 14 минут после начала пожара из кинотеатра было бы не выйти — уверенны спасатели.
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Через 14 минут было бы не выйти: в МЧС рассказали, как могла гореть «Аура» Машины в кучу: участник аварии с пятью автомобилями, рассказал, как всё произошло Страшный пожар в Рыбинске: в собственном доме сгорел мужчина
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