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СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Воронежской области
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СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Воронежской области 

Газета.Ru 1 час назад
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России занялось выяснением обстоятельств крушения в Воронежской области легкомоторного самолета «Бекас», при котором погиб пилот. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, самолет упал во время проведения агрохимических работ в Петропавловском районе. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Петропавловском районе Воронежской области", — говорится в заявлении.
Ранее источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался.
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