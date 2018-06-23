Источник рассказал о крушении легкомоторного самолета в Воронежской области

Как отмечается, речь идет о легкомоторном самолете Х-32 «Бекас», который упал в Петропавловском районе.

По словам источника, пилот погиб, других жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.