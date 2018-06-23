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Источник рассказал о крушении легкомоторного самолета в Воронежской области
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Источник рассказал о крушении легкомоторного самолета в Воронежской области 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом сообщает. РИА «Новости»
Как отмечается, речь идет о легкомоторном самолете Х-32 «Бекас», который упал в Петропавловском районе.
По словам источника, пилот погиб, других жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два легкомоторных самолета столкнулись в небе американского штата Аляска. Инцидент произошел вечером 13 июня. В результате столкновения в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, в то время как другой упал в реку.
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