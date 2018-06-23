Опубликованы кадры санитарной эвакуации пациентов из Заинска в больницу Казани

Вертолет Ми-8 вылетел в 02:32 с установленным медицинским модулем для двоих пострадавших. На борту находились мужчина и женщина. Оба нуждаются в медицинской помощи.

Пострадавших сопровождали опытные врачи Центра медицины катастроф Минздрава Татарстана . В 03:30 спецборт прибыл на вертолетную площадку клинической больницы Казани.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Полет перенесли нормально, без осложнений.