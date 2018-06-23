Опубликованы кадры санитарной эвакуации пациентов из Заинска в больницу Казани 

Спецборт МЧС России осуществил санитарно‐авиационную эвакуацию пострадавших из Заинска в больницу Казани. Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube.
Вертолет Ми-8 вылетел в 02:32 с установленным медицинским модулем для двоих пострадавших. На борту находились мужчина и женщина. Оба нуждаются в медицинской помощи.
Пострадавших сопровождали опытные врачи Центра медицины катастроф Минздрава Татарстана. В 03:30 спецборт прибыл на вертолетную площадку клинической больницы Казани.
В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Полет перенесли нормально, без осложнений.
В конце марта МЧС сообщило об улучшении ситуации с паводками на Алтае. Для ликвидации последствий наводнения было задействовано около 1400 спасателей и почти 500 единиц техники.