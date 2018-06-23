Ещё
Опубликованы кадры санитарной эвакуации пациентов из Заинска в больницу Казани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Самолет развернулся в небе над Россией и сел в Хельсинки
Самолет развернулся в небе над Россией и сел в Хельсинки

Опубликованы кадры санитарной эвакуации пациентов из Заинска в больницу Казани 

360tv.ru 34 минуты назад
Спецборт МЧС России осуществил санитарно‐авиационную эвакуацию пострадавших из Заинска в больницу Казани. Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube.
Вертолет Ми-8 вылетел в 02:32 с установленным медицинским модулем для двоих пострадавших. На борту находились мужчина и женщина. Оба нуждаются в медицинской помощи.
Пострадавших сопровождали опытные врачи Центра медицины катастроф Минздрава Татарстана. В 03:30 спецборт прибыл на вертолетную площадку клинической больницы Казани.
В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Полет перенесли нормально, без осложнений.
В конце марта МЧС сообщило об улучшении ситуации с паводками на Алтае. Для ликвидации последствий наводнения было задействовано около 1400 спасателей и почти 500 единиц техники.
360tv.ru: последние новости
Свыше 600 участков дорог отремонтируют в Подмосковье до конца сентября 2018 года Мальчик‐аутист вышел погулять и пропал на Камчатке Соревнования по сноуборду всероссийского масштаба пройдут на Камчатке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молдавия празднует победу над Россией190
«Киев получит по зубам»160
«Ткани не хватило»: у Серябкиной вывалилась грудь23
Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном22
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане7
Видео
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
04:10
«Киев получит по зубам»
В мире Украина
03:33
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане
В мире Путешествия
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:44
Блумберг удалило карту с «нейтральным» Крымом
В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение