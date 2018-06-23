Люди прыгнули из окна девятого этажа в Томске, спасаясь от пожара. Видео

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона трагический момент, произошедший в Томске в ночь на субботу, 23 июня.

В спасательные службы поступил сигнал о возгорании в жилом доме по улице Ивана Черных. Прибывшие пожарные приступили к тушению и спасению людей — им удалось вывести из квартир восемь человек по лестницам, и еще шесть — при помощи специальной техники через окна.

По данным местных СМИ, до приезда экстренных служб два человека прыгнули из квартиры на девятом этаже, спасаясь от огня.

Женщина получила травмы и погибла, мужчина госпитализирован. Еще один погибший обнаружен в сгоревшей квартире.