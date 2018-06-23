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Гроза подожгла леса на Магадане
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Гроза подожгла леса на Магадане 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
По информации Главного управления МЧС России по Магаданской области, в регионе более 1,4 тысячи человек тушат четыре природных пожара, общая площадь которых превышает 3,8 тысячи гектара.
Все пожары возникли из-за грозы, населенным пунктам они не угрожают, передает ТАСС. Самый крупный пожар площадью 2,7 тысячи гектара зарегистрирован в Северо-Эвенском городском округе в 81-м километре от поселка Гижига. Самый близкий к населенным пунктам расположен в Ягоднинском городском округе в девяти километрах от поселка Эльген.
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