Гроза подожгла леса на Магадане 

По информации Главного управления МЧС России по Магаданской области, в регионе более 1,4 тысячи человек тушат четыре природных пожара, общая площадь которых превышает 3,8 тысячи гектара.
Все пожары возникли из-за грозы, населенным пунктам они не угрожают, передает ТАСС. Самый крупный пожар площадью 2,7 тысячи гектара зарегистрирован в Северо-Эвенском городском округе в 81-м километре от поселка Гижига. Самый близкий к населенным пунктам расположен в Ягоднинском городском округе в девяти километрах от поселка Эльген.