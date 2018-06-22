Под завалами дома в Татарстане найден выживший

Живой человек обнаружен под завалом в жилом доме в Татарстане . Сейчас проводится его деблокирование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС

Тем временем, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Жители города Заинск обратились за медицинской помощью.

— Девять человек, но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжелые, — констатируют медики.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте хлопка газа в Заинске, из дома эвакуированы 16 человек, сообщает МЧС РФ. Для них подготовлен пункт временного размещения. Кроме того, ведомство привело в готовность вертолет Ми-8 для возможной эвакуации пострадавших.

Взрыв баллона произошел во время ремонтных работ в одной из квартир, когда рабочие делали натяжные потолки. Пятый канал публиковал видео с места происшествия.