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Под завалами дома в Татарстане найден выживший
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Под завалами дома в Татарстане найден выживший 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Живой человек обнаружен под завалом в жилом доме в Татарстане. Сейчас проводится его деблокирование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Тем временем, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Жители города Заинск обратились за медицинской помощью.
— Девять человек, но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжелые, — констатируют медики.
Спасатели продолжают поисковые работы на месте хлопка газа в Заинске, из дома эвакуированы 16 человек, сообщает МЧС РФ. Для них подготовлен пункт временного размещения. Кроме того, ведомство привело в готовность вертолет Ми-8 для возможной эвакуации пострадавших.
Взрыв баллона произошел во время ремонтных работ в одной из квартир, когда рабочие делали натяжные потолки. Пятый канал публиковал видео с места происшествия.
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