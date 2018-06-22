Сильный ливень обрушится через несколько часов на Владивосток

Сильный дождь обещают синоптики Владивостока сегодня ближе к вечеру, сообщает PRIMPRESS.

По прогнозу портала «Расписание погоды», небольшие осадки вероятны в столице Приморья в течение дня.

Однако вечером жителям краевого центра стоит ждать сильный ливневый дождь. Начнется он после 16:00. В течение шести часов может выпасть 13 мм воды. Температура воздуха сильно не изменится.

Отметим, что в прогнозе «Примпогоды» вечерний дождь во Владивостоке не значится. Синоптики Примгидромета предсказывают следующее: «переменная облачность, в начале ночи небольшой дождь, днем без осадков».