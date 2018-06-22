Ещё
Сильный ливень обрушится через несколько часов на Владивосток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ливень обрушится через несколько часов на Владивосток 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сильный дождь обещают синоптики Владивостока сегодня ближе к вечеру, сообщает PRIMPRESS.
По прогнозу портала «Расписание погоды», небольшие осадки вероятны в столице Приморья в течение дня.
Однако вечером жителям краевого центра стоит ждать сильный ливневый дождь. Начнется он после 16:00. В течение шести часов может выпасть 13 мм воды. Температура воздуха сильно не изменится.
Отметим, что в прогнозе «Примпогоды» вечерний дождь во Владивостоке не значится. Синоптики Примгидромета предсказывают следующее: «переменная облачность, в начале ночи небольшой дождь, днем без осадков».
Primpress: последние новости
Более 40 новых лифтов установлено в многоквартирных домах в Приморье В Приморье в дачном поселке во время пожара полностью сгорел дом В эти выходные погода не будет баловать жителей Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычный перевод денег может уйти в прошлое161
Россия готовится к отключению от SWIFT577
Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по России343
Трамп пошел на неожиданный шаг против КНДР97
Российские магазины шокировали американцев341
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение