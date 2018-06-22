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Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме
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Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу. Состояние двоих из них, включая ребенка, оценивается как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести.
По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.
Взрыв газового баллона произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Никифорова, 71. В результате взрыва разрушились межкомнатные перегородки и потолок в квартире между четвертым и пятым этажами. Возгорания после взрыва не произошло.
Пожарными Заинского гарнизона спасены три человека — один из них по автолестнице.
По словам очевидцев, раздался громкий хлопок. На фото видно, что практически полностью уничтожена квартира на пятом этаже. Местные жители говорят, что около дома пахнет пропаном.
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