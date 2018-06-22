Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск Татарстане , сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу. Состояние двоих из них, включая ребенка, оценивается как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.

Взрыв газового баллона произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Никифорова, 71. В результате взрыва разрушились межкомнатные перегородки и потолок в квартире между четвертым и пятым этажами. Возгорания после взрыва не произошло.

Пожарными Заинского гарнизона спасены три человека — один из них по автолестнице.

По словам очевидцев, раздался громкий хлопок. На фото видно, что практически полностью уничтожена квартира на пятом этаже. Местные жители говорят, что около дома пахнет пропаном.