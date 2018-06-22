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Почти 20 участков муниципальных дорог в Бронницах отремонтируют до конца года
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Почти 20 участков муниципальных дорог в Бронницах отремонтируют до конца года 

Агентство «Москва» 45 минут назад
До конца 2018 г. в Бронницах будут отремонтированы 19 участков муниципальных дорог протяженностью 9 км, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городском округе Бронницы полным ходом идет ремонт муниципальных дорог. В этом году в Бронницах отремонтируют 19 участков муниципальных дорог протяженностью 9 км с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области. Размер субсидии из регионального фонда составил 70 млн руб. Это в 11 раз больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные работы в полном объеме завершены на трех участках Гребного канала протяженностью около 1 км и на ул. Москворецкая.
«Укладка асфальта завершена в Бельском пер. (0,31 км) и пос. Марьинка на ул. 1-я (0,15 км) и ул. 2-я (0,1 км), в Красноармейском пер. (0,09 км), Озерном пер. (0,06 км), ул. Красноармейская (0,04 км), ММК-Марьинка (0,48 км). Здесь предстоит еще нанести дорожную разметку. Еще ведется фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на следующих участках: Каширский пер. (1,54 км), ул. Красная (0,63 км), пос. Горка (участок ремонта 0,18 км), проезд Кирпичный (0,68 км). Кроме того, ремонт идет на центральной улице города — в Каширском пер. Протяженность ремонта дороги здесь составляет порядка 1,5 км», — уточняется в сообщении.
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