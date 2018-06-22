СКР подтвердил гибель пилота при падении вертолета в Югре 

Уральское следственное управление на транспорте СКР подтвердило гибель пилота Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), недалеко от населенного пункта Лангепас. Вертолет принадлежит авиакомпании «Геликс».
«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа.
Как отметили в управлении, на борту вертолета находится пассажир. Сейчас проводятся мероприятия по его спасению. СКР пытается выяснить обстоятельства ЧП, наличие других пассажиров и членов экипажа, а также цель полета.
Ранее МЧС отправило вертолет на поиски упавшего Ми-2. В 18 часов по местному времени (16.00 мск) Ми-2 был обнаружен. Вертолет наполовину увяз в болоте, рассказывал представителе регионального управления МЧС. Поисковый вертолет не смог приземлиться рядом с местом ЧП из-за сильной заболоченности. К месту падения Ми-2 была направлена наземная группа.