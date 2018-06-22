СКР подтвердил гибель пилота при падении вертолета в Югре

Уральское следственное управление на транспорте СКР подтвердило гибель пилота Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), недалеко от населенного пункта Лангепас. Вертолет принадлежит авиакомпании «Геликс».

«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа.

Как отметили в управлении, на борту вертолета находится пассажир. Сейчас проводятся мероприятия по его спасению. СКР пытается выяснить обстоятельства ЧП, наличие других пассажиров и членов экипажа, а также цель полета.