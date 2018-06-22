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Взрыв в Заинске: ранены 9 человек
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Взрыв в Заинске: ранены 9 человек 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Девять человек обратились за медицинской помощью после произошедшего взрыва газа в населенном пункте Заинск в Татарстане.
Об этом ТАСС рассказали в службе скорой помощи, подчеркнув, что нескольким из них поставлен диагноз «неврастения».
Собеседница агентства отметила, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом она не уточнила число госпитализированных.
В свою очередь, как сообщили «Интерфаксу» в управлении информирования населения МЧС РФ, три человека были спасены в жилом доме в Татарстане, где взорвался бытовой газ. Один из них был эвакуирован с помощью автомобильной лестницы.
Всего же спасатели вывели из дома 16 человек.
Отмечается, что в здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия 4-5 этажей.
Эвакуированным предоставлено временное жилье. На месте ЧП продолжаются спасательно-поисковые работы. В готовности находится вертолет Ми-8 для экстренной доставки людей в лечебные учреждения Казани.
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