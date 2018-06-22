Взрыв в Заинске: ранены 9 человек

Девять человек обратились за медицинской помощью после произошедшего взрыва газа в населенном пункте Заинск в Татарстане

Об этом ТАСС рассказали в службе скорой помощи, подчеркнув, что нескольким из них поставлен диагноз «неврастения».

Собеседница агентства отметила, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом она не уточнила число госпитализированных.

В свою очередь, как сообщили «Интерфаксу» в управлении информирования населения МЧС РФ, три человека были спасены в жилом доме в Татарстане, где взорвался бытовой газ. Один из них был эвакуирован с помощью автомобильной лестницы.

Всего же спасатели вывели из дома 16 человек.

Отмечается, что в здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия 4-5 этажей.