Спасатели два дня тушили пожар в Воронежском биосферном заповеднике

Лесной пожар на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника ликвидирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Огонь охватил территорию в 24 гектара. Пострадавших и погибших нет.

«Серьезную помощь пожарным оказал дождь, который начался около 15:30», — говорится в сообщении. Борьбу с пожаром спасатели вели два дня. По данным МЧС, 24 июня из-за порывистого ветра произошло повторное развитие горения в месте, где накануне горела лесная подстилка. Вечером в субботу там были ликвидированы два очага горения на площади 20 и 23 гектара.