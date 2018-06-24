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Спасатели два дня тушили пожар в Воронежском биосферном заповеднике
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Спасатели два дня тушили пожар в Воронежском биосферном заповеднике 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: АиФ
Лесной пожар на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника ликвидирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Огонь охватил территорию в 24 гектара. Пострадавших и погибших нет.
«Серьезную помощь пожарным оказал дождь, который начался около 15:30», — говорится в сообщении. Борьбу с пожаром спасатели вели два дня. По данным МЧС, 24 июня из-за порывистого ветра произошло повторное развитие горения в месте, где накануне горела лесная подстилка. Вечером в субботу там были ликвидированы два очага горения на площади 20 и 23 гектара.
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